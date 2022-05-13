МИД России объявил персоной non grata сотрудника посольства Болгарии

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Посол Болгарии в России Атанас Крыстин был вызван в МИД РФ, где ему вручена нота об объявлении одного из сотрудников посольства персоной non grata. Данный шаг является ответом Москвы на аналогичное решение Софии, сообщается на сайте ведомства.

13 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Болгарии в Москве, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что София в апреле объявила персоной non grata дипломата посольства России. При этом отметили, что это решение было болгарская сторона никак не мотивировала.

Ранее фракция болгарского парламента «Демократиечская Болгария» предложила выслать посла России Элеонору Митрофанову в связи с событиями в украинской Буче. Однако власти страны решили этого не делать, чтобы не разрывать полностью отношения с Москвой. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что целесообразнее делать такой шаг на уровне ЕС.