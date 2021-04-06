МИД рассказал о контактах с США по вопросу участия РФ в саммите по климату

https://static.news.ru/photo/f9e6ff72-976e-11eb-b1b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва находится в контакте с Вашингтоном по климатическому саммиту, который пройдёт 22-23 апреля. Вопрос о формате участия РФ в переговорах российская сторона примет после получения дополнительной информации от США. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, Россия получила от американских организаторов определённые пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Рябков отметил, что сейчас эта информация анализируются, однако пока остаются ещё определённые вопросы.

Когда мы получим полную ясность, тогда и будет приниматься решение относительно формата нашего участия, — сказал он РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил приглашение на саммит по климату, который организуют Соединённые Штаты. Однако никаких деталей пока нет, подробности уточняются по дипломатическим каналам.

Представители американского правительства заявляли, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату 40 мировых лидеров, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина. В Вашингтоне считают, что мероприятие подчеркнёт безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Переговоры состоятся в формате онлайн.