Метеорологи пообещали холодный Первомай

https://static.news.ru/photo/05021224-a283-11eb-b4ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидать подарка от погоды к Первомаю не следует. Предварительный прогноз свидетельствует о том, что начало нового месяца будет прохладным, предупредили метеорологи.

Так, по словам замдиректора Гидрометцентра Дмитрия Киктева, месяц в целом будет теплее, чем апрель, но останется достаточно прохладным.

Жары не видно, скажем так, на первые праздники. Но эти прогнозы по дням достаточно информативны на сроки порядка пяти или семи суток. Всё-таки до 1 мая ещё достаточно далеко, — приводит слова специалиста сайт Пятого канала.

Он добавил, что дальнейшее потепление будет ощущаться в связи с тем, что день становится длиннее.

Метеоролог Юрий Куткевич также уверен, что в майские праздники не будет солнечно. Впрочем, более точно, подчеркнул он, синоптики смогут спрогнозировать погоду только к концу апреля. Пока же, по его словам, наступает период менее благоприятной погоды: будет пасмурно и прохладно, местами с осадками, в северных широтах даже с мокрым снегом.

Такая тенденция сохраняется на первомайские праздники, то есть пасмурно, временами дожди, — цитирует синоптика KP.RU.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернётся тепло. По его словам, солнце выглянет 26 апреля.