Медведев заявил о возможности запрета зарубежных соцсетей в России

В России могут запретить зарубежные социальные сети и IT-компании из-за вмешательства в политическую жизнь страны. Об этом заявил зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев в интервью RT. Он отметил, что влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности.

Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно, — сказал Медведев.

Говоря о социальных сетях, зампред Совбеза напомнил о необходимости соблюдать правила страны пребывания. В этом, по мнению Медведева, нет ничего особенного.

Мы про штрафы говорили. Можно же, конечно, и рекламу там прикрутить, ещё что-то сделать. Но ты извлекаешь деньги от деятельности в иностранном государстве и в то же время плюёшь на законы этого государства, — подытожил Медведев.

Он выразил уверенность, что подобное законодательство появится практически в любой стране мира.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Запада о сомнениях в легитимности выборов в Госдуму. По его словам, на скепсис западных стран не стоит вообще никак реагировать. Он отметил, что у России есть собственные законы и государственный суверенитет на всей территории.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. Медведев пояснил, что изначально организация хотела прислать 500 наблюдателей в РФ, в то время как в США направили только 30 человек, а в среднем — 50.