Медведев пообещал стереть врагов России с лица земли Медведев: Россия сделает все, чтобы стереть своих врагов с лица земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Киев пытается бросить вызов России и всему цивилизованному миру, однако Москва сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он сравнил ситуацию с событиями 80-летней давности, упомянув полное снятие блокады Ленинграда.

При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли, — написал Медведев.

Он напомнил, что 27 января исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. При этом, подчеркнул Медведев, долгом России остается бережное сохранение памяти о подвиге советского народа. По его словам, эти события являются источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

Медведев добавил, что годовщина снятия блокады является важной датой для всей страны. Кроме того, она напоминает об «одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для руководства стран НАТО стала нормой фашистская идеология. Он подчеркнул, что это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.