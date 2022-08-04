Медведев пообещал отомстить за заблокированного на YouTube Гоблина Медведев поддержал заблокированного в YouTube блогера «Гоблина» и пообещал отомстить

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержла блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, чей канал ранее был заблокирован YouTube. Политик опубиковал комментарий в группе блогера в социальной сети «ВКонтакте», в котором пообещал «отомстить» за соотечественника.

Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим! — написал Медведев.

Американский видеохостинг YouTube 4 августа удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией.

Сам Пучков объяснил блокировку своего канала тем, что он, скорее всего, не соответствовал «линии партии», то есть, был неугоден коллективному Западу. По словам блогера, ему даже не сообщили, в чем дело.