https://static.news.ru/photo/bfcdf602-306c-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

В распоряжении подчёркивается, что субсидии распределены адресно. Деньги пойдут на строительство 33 объектов, которые переходят с прошлого года. Ещё 20 объектов будут впервые софинансируемы из федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение».

В пояснительной записке правительства указано, что бюджет 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов предусматривают выделение средств на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения в 46 регионах России.

В 2020 году на это уйдёт 35,5 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, 4 января председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года. Она была одобрена в феврале 2019 года.