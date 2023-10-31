Медведчук оценил комментарий Зеленского о беспорядках в Дагестане Медведчук: Зеленский подставил США своим комментарием о беспорядках в Дагестане

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массовые беспорядки в Дагестане, продемонстрировал свою ограниченность и некомпетентность, а также подставил «хозяев» из США, заявил политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В статье, опубликованной на платформе «Смотрим.ру», он отметил, что конфликт, спровоцированный событиями в Махачкале, лежит не в национальной, а религиозной плоскости.

Начнем с того, что конфликт, который спровоцировал события в Дагестане, не имеет национальной основы, он чисто религиозный, основанный на конфликте между Исламским миром и иудеями. Русские, как традиционно православные, к этому конфликту отношения не могут иметь в принципе. Естественно, часть россиян — мусульмане, но тут-то и выходит, что Зеленский всех поставил в один ряд, — отметил политик.

Медведчук обвинил действующие под руководством стран Запада украинские спецслужбы в организации беспорядков в Дагестане, отметив, что Зеленский «серьезно подставил своих хозяев не только перед мусульманами, но и перед евреями». По его словам, Зеленскому следовало промолчать, но он «от радости не удержался и "спалил всю контору"». Он также отметил, что «произральскому» Киеву, который «и шагу не может сделать без команды Вашингтона», будет крайне сложно объяснить коллегам из Иерусалима организацию еврейских погромов в России.

Получается, США одной рукой помогает Израилю, а другой, с помощью Украины, устраивает еврейские погромы? — заявил он.

На то, что Украина причастна к событиям в Дагестане, указывает пристальное внимание Зеленского к региону, указал Медведчук. При этом он отметил, что в других мусульманских субъектах России не наблюдалось таких антисемитских настроений.

Также политик обратил внимание, что Зеленский, рассказывающий о распространении в России ненависти к другим народам, сам на государственном уровне развил русофобию, религиозную вражду и правовой беспредел, из-за которых Украины утратила статус не только «цивилизованной страны, но и страны вообще».

Политикан указал на беспорядки в России, но сам в своей стране навести порядок не в состоянии, хотя и обещал это, когда избирался президентом, — подчеркнул политик.

Медведчук также указал, что Зеленский, высказывая поддержку Израилю, отрезает Киев от военной помощи со стороны Запада. По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина «теряет статус горячей точки номер один».

Режим Зеленского кровно заинтересован в мире на Ближнем Востоке. Но у Зеленского не хватило ума, чтобы это понять. Эта ошибка будет стоить Украине десятков миллиардов западной помощи и, как следствие, поражение на поле боя и полный крах государственности, — сказал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже проиграл экономическую войну, и теперь его ожидает политическое поражение. По его словам, украинский лидер загнал страну в долговой тупик, и ей грозит неминуемое банкротство.