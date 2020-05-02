МЧС РФ дало рекомендации, что брать в больницу при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/72321728-8c12-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Эксперты МЧС РФ рассказали, что в больницу при коронавирусной инфекции стоит взять с собой мобильный телефон и минимум денег. Кроме того, при госпитализации лучше положить с собой некоторые медицинские препараты и личные вещи.

Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями, а также ноутбук, планшет, электронную книжку, другие устройства и зарядки к ним, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России также отметили, что очень важно взять документы: паспорт, страховой полис и амбулаторную карточку.

Эксперты рекомендуют взять некоторые лекарства с собой: средства от пищевых расстройств, аллергии, простуды, а также обезболивающее.

Из личных вещей стоит взять антисептик, халат, пижаму, спортивный костюм, сменную одежду и обувь, зубную щетку и пасту, мыло, влажные салфетки, расчёску, туалетную бумагу, полотенце для тела, косметические средства, полотенце для лица и рук, шампунь и гель для душа.

Посуду лучше взять из небьющихся материалов. Кроме того, могут понадобиться блокнот и ручка.

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