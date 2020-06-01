Матвиенко назвала дату голосования по Конституции выверенной и продуманной

https://static.news.ru/photo/357677da-a42b-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложенная президентом России Владимиром Путиным дата плебисцита по поправкам к Основному закону, которая назначена на 1 июля, выверенная и продуманная, но главное, согласованная с санитарно-эпидимеологическими службами.

Острота коронавируса, к счастью, спадает, жизнь налаживается поэтапно, шаг за шагом, и повседневная, и экономическая, и политическая. И сегодня создались условия для проведения такого общероссийского голосования безопасного для людей, — отметила она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам спикера Совфеда, все предложенные меры по организации плебисцита обеспечат голосование более безопасным, чем прогулка или поход в магазин.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников напомнил, что день проведения голосования по поправкам в Конституцию по закону должен быть нерабочим днём.