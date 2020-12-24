Матери России назвали самый желанный подарок от детей на Новый год

Самый лучший новогодний подарок матерям от детей — понимание с их стороны и их здоровье, рассказала NEWS.ru председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.
Для матерей самое главное — любовь их ребёнка, его отношение, взаимопонимание. Матери хотят понимания, в большей степени времяпрепровождения с детьми. Конечно, для родителей, для матери и отца, на сегодняшний день самое главное, чтобы у ребёнка было здоровье — и физическое, и психологическое. Внимание — это абсолютно точно. Ни для одной матери материальное не стоит выше отношений, — сказала Петренко.
Ранее психологи рассказали, когда нужно наряжать ёлку. Они отметили, что ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности для человека — самые тяжёлые месяцы. Люди зависят от солнечных циклов. Наряженная ёлка помогает пережить это время.