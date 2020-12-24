Матери России назвали самый желанный подарок от детей на Новый год

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Цены на подсолнечное масло и сахар в России снизились на 1% и на 3,2% соответственно после заключения соглашений между поставщиками и торговыми сетями. Об этом говорится в материалах Росстата.

Данные ведомства показывают, что стоимость подсолнечного масла снизилась впервые за 19 недель непрерывного роста, сахар дорожал на протяжении 25 недель. При этом цены на сахар в 40 регионах страны снизились...