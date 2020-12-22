Психологи рассказали, когда нужно наряжать ёлку

https://static.news.ru/photo/961e3732-413b-11eb-be71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Наряжать ёлку нужно тогда, когда возникнет внутреннее желание это сделать, отметила в беседе с NEWS.ru семейный психолог Анна Хныкина. Таким образом, нужно ориентироваться на личные предпочтения.

По её словам, некоторые люди наряжают ёлку в самом начале декабря. Им важно насладиться предвкушением праздника и «раскачаться» перед ним. Кроме того, к раннему украшению дома склонны сильно занятые россияне, для которых, тем не менее, важна новогодняя атмосфера — для них время бежит быстрее. В самый последний момент ёлку наряжают люди, которые не хотят привыкнуть к ней и утратить ощущение праздника.

Ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности для человека — самые тяжёлые месяцы. Люди зависят от солнечных циклов, рассказала NEWS.ru семейный психолог Ирина Корчагина.

По её словам, наряженная ёлка помогает пережить это время.

Эта темнота — в четыре часа у тебя уже темно. Я бы рекомендовала вообще больше каких-то огоньков и ни в коем случае не экономить на электричестве. В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому ёлки в этом смысле очень украшают жизнь. Если у человека есть потребность поставить ёлку аж в ноябре, ну пусть он ставит. Значит, его душа требует какого-то праздника. Таким образом мы справляемся со сложным декабрём, — заключила Корчагина.

Ранее Минздрав назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год.