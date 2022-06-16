Мантуров: более тысячи самолетов планируется поставить авиакомпаниям РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet

Больше тысячи самолетов планируется поставить российским авиакомпаниям до 2030 года, сообщил в беседе с ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, в стране собираются произвести как минимум 142 самолета SSJ New, в которых будет увеличено количество отечественных комплектующих.

До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо, — сказал министр.

Кроме того, планируется поставить авиакомпаниям 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300. Региональным перевозчикам предоставят и другие воздушные суда.

Мантуров добавил, что уже разработан план поставок вертолетов: до 2030 года планируется поставить больше 760 машин. По словам министра, в условиях западных санкций подобные объемы техники окажутся крайне востребованными российскими компаниями.

Таким образом, отметил министр, программа госзаказа, которую утвердили в конце 2021 года, остается актуальной до сих пор. На фоне серьезных санкций, введенных западными странами весной, в Россию прекратились поставки самолетов Airbus и Boeing, партнеры отказались их обслуживать и прервали подписанные контракты по лизингу.

Ранее российское правительство заявило о готовности выкупить акции трёх крупнейших авиакомпаний. На это будет потрачено 17 млрд рублей.