https://static.news.ru/photo/3c8303f8-534b-11ea-8df3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделка российской компании Mail.ru Group по продаже контролирующей доли киберспортивного холдинга ESforce разработчику и издателю игр Modern Pick отменена.

Планировалось, что Mail.ru Group передаст 51% акций ESforce компании Modern Pick, а также увеличит свою долю в разработчике до 19%. Сделка была закрыта в ноябре 2019 года. Mail.ru Group могла выйти из партнёрского соглашения, вернув себе контроль над ESforce, если разработчик игр не выполнит условия в рамках соглашения. Они касались консолидации активов и привлечения средств.

По данным РБК, часть договорённостей касалась компании Slightly Mad Studios (SMS), которая разрабатывала игры без сцен насилия: одну серию Need For Speed и гоночные игры. Эта компания договорилась о продаже акций Modern Pic, однако позже её приобрела компания Codemasters за $196 млн.

Codemasters предложили значительную премию, которую Modern Pick посчитал неразумным платить: несмотря на потенциал SMS, оценка от Codemasters была выше, чем оценка справедливой стоимости от Modern Pic, — сообщил источник издания.

Поэтому сделка была отменена. Mail.ru Group ведёт переговоры о продаже холдинга с различными партнёрами, среди них Сбербанк, ВТБ, «Газпром», и МТС, отмечают в РБК.

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