https://static.news.ru/photo/ebf6cffc-40e2-11ea-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пользователи Почты Mail.ru начали жаловаться на перебои в работе сервиса. Юзеры не могут войти в свои аккаунты.

Сбои подтверждает ресурс Downdetector. По его данным, перебои достигли пика в 11:00 по московскому времени. Большинство юзеров (61%) испытывали трудности с почтой, 27% — с сайтом, 11% — со входом.

В комментарии NEWS.ru пресс-служба Почты Mail.ru рассказала, что утром 27 января небольшой процент пользователей сервиса могли испытывать сложности со входом.

Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают, — рассказали в компании.

downdetector.com

Ранее NEWS.ru рассказал, что Почта Mail.ru проанализировала, какие дизайны обоев основной страницы устанавливают пользователи разного пола и возраста. Так, мужчинам больше нравятся урбанистические картины («огни мегаполиса» и фото небоскрёбов).