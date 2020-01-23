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Почта Mail.ru проанализировала, какие дизайны обоев основной страницы устанавливают пользователи разного пола и возраста. Так, мужчинам больше нравятся урбанистические картины («огни мегаполиса» и фото небоскребов).

Помимо них у этой категории также популярны фоны с тёмным деревом, снимки с глубины моря и футбольная тематика (эмблемой любимого клуба или посвященную чемпионату России)

Женщины выбирают заставки с цветами и светлые фотографии ромашковых полей и зеленых лугов. Самая популярная тема — «Розы». Её установили почти 97% женщины. Футбольный фон привлекает меньше 5%.

Одной из самых популярных молодежных тем стала заставка к выходу нового сезона мультсериала «Рик и Морти». За первую неделю после появления её установили более 250 тысяч раз. Большинство из пользователей — молодые люди в возрасте до 24 лет. Представителей старшего поколения (от 55 лет) чаще других выбирают тему «Россия» — заставку с живописными видами из разных уголков страны, которая меняется при каждом новом входе в почту.

Универсальной тематикой для всех категорий стали заставки с растительными мотивами в дизайне. В топ-5 таких фонов входят темы с природой: «трава», «погода» (прогноз отображается на фоне пейзажа) и «розы».

В конце декабря NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ объявили о расширении сотрудничества. В преддверии выхода фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» «Почта Mail.ru» получила четыре эксклюзивные темы, в том числе и одну секретную тему.