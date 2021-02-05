Лицензии и разрешения продлят автоматически до конца года

https://static.news.ru/photo/f4a1b098-684d-11eb-a4d5-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government via globallookpress.com/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий в социально значимых сферах. Ранее аналогичное решение было принято в апреле 2020 года в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Новое постановление продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений ещё на год. Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений, — сообщили в пресс-службе правительства.

В 2020 году по решению правительства таким образом продлили срок действия 41 тысячи лицензий и других разрешительных документов, а также перенесли сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям более 1 млн иных разрешений. Это позволило сократить издержки бизнеса и организаций и минимизировать число контактов с представителями органов власти.

В этот раз мера коснётся порядка десяти сфер, — сообщил ранее Мишустин.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин продлил до 31 декабря 2021 года действие пилотного проекта по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в стране товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри). Действие системы стартовало в 2018 году. Согласно постановлению, НДС с покупок могут вернуть все иностранцы, кроме тех, кто является гражданами стран ЕЭС. В него, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.