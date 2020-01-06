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Семь судов в Северной столице эвакуируют в связи с полученными анонимными сообщениями о минировании зданий.

Людей выводят из Василеостровского, Красногвардейского, Куйбышевского, Петродворцового, Петроградского, Дзержинского и Сестрорецкого райсудов. Также в анонимках сообщается, что заминированы вестибюли станций метро, магазины сети «Магнит» и «Пятёрочка», и несколько родильных домов,...