Пассажирский самолёт Boeing 777 компании «Аэрофлот», летевший рейсом Москва — Тель-Авив, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Шереметьево.
У самолёта после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, — передаёт ТАСС сообщение экстренных служб.
Как ранее писал NEWS.ru, 7 января пассажирский лайнер Airbus А321 авиакомпании Nord Wind, выполнявший рейс в Симферополь, вынужден был вернуться в Шереметьево из-за срабатывания датчика управления шасси.
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