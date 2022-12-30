Вернувшийся на родину летчик Константин Ярошенко рассказал, как он выжил после 12 лет в американской тюрьме и чем занимается после освобождения. Он объяснил, почему не согласен с обвинением в контрабанде наркотиков, и назвал американский суд цирком. Как спецслужбы США и Либерии пытались завербовать российского пилота, почему он призывал американцев к революции и считает США «врагом номер один», Ярошенко поведал в интервью NEWS.ru.
Анастасия Дубинина
Летчик Ярошенко: как я выжил после 12 лет в тюрьме СШАЛетчик Ярошенко о жизни в американской тюрьме, своем «наркобаронстве» и псевдодемократии в США
30 декабря 2022 в 14:25
Фото: Нина Зотина/РИА Новости