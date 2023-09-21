В Госдуме предрекли самоизоляцию «золотого миллиарда» Депутат Слуцкий: говорить об изоляции России можно только в ироничном ключе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Говорить об изоляции России можно только в ироничном ключе, отметил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Комментируя шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова о страданиях нашей страны из-за изоляции, он отметил, что коллективный Запад сам себя загоняет в рамки, которые пытаются создать вокруг России и ее союзников.

Через некоторое время можно будет говорить если не об изоляции, то о постепенной самоизоляции «золотого миллиарда». Остальной мир отторгает неоколониализм и попытки диктата, насаждение «исключительности» США и его европейских сателлитов как абсолютно деструктивные элементы, — заявил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что вокруг России идет мощная консолидация сил, выступающих за построение многополярного мира.

Мы являемся ключевыми участниками ведущих международных форматов. Таких как БРИКС. И их расширение говорит о многом, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил, что Россия страдает от изоляции. Таким образом он ответил на вопрос о том, как обстоят дела в стране. Встреча политиков состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.