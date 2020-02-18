Депутаты от ЛДПР предложили законопроект, который обяжет делать дополнительную маркировку у лекарственных препаратов, которые запрещено употреблять водителям во время управления транспортным средством. Об этом
Маркировка привлечёт дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, так как это может обернуться для них суровым административным или даже уголовным наказанием за нарушение правил дорожного движения, — приводит сообщение ТАСС.
Авторы законопроекта предлагают маркировать лекарства дополнительной наклейкой «Движение запрещено».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор предлагает ввести обязательную маркировку на упаковки с биологически активными добавками к пище (БАДы). Глава ведомства Анна Попова считает, что такая мера поможет навести порядок на рынке пищевых добавок.
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