Фото: stevepb /pixabay.com

Пользователи Интернета из России выразили беспокойство по поводу внезапного запрета на въезд в страну граждан Китая, который начинает действовать с 20 февраля. Об этом сообщает «Царьград».

Пользователи Интернета из России выразили беспокойство по поводу внезапного запрета на въезд в страну граждан Китая, который начинает действовать с 20 февраля. Об этом сообщает «Царьград». Видимо, мы не знаем...