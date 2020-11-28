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Кудрин: режим дистанционной работы может стать революцией в госслужбе

12:58, 28 ноября 2020
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Режим удалённой работы может сохраниться среди госслужащих и после пандемии коронавируса и станет «революцией в госслужбе». Так считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Выступая на Общероссийском гражданском форуме — 2020, он отметил, что COVID-19 внёс существенные изменения даже в такую консервативную систему, как госслужба. 

Произойдёт, наверное, революция в госслужбе, потому что, я думаю, после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим в удалённом формате. Наверное, сделаем более, может быть, эффективно, — приводит его слова ТАСС. 

Глава Счётной палаты предположил, что изменения в сфере удалённой работы сотрудников, произойдут и в частном секторе.

26 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие порядок дистанционной работы. Проект закона предусматривает три вида удалённой работы. Постоянная дистанционная работа — когда работник при трудоустройстве заключает договор с работодателем с соответствующими условиями. Временная — когда работодатель переводит на удалёнку часть сотрудников по определённым обстоятельствам. И смешанная — когда часть работы выполняется в офисе, часть — дистанционно. Перевод на удалёнку может быть только с согласия работника, сообщал NEWS.ru. 

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