Стало известно, куда россияне поедут на майские праздники

https://static.news.ru/photo/7c9a7840-9aad-11eb-8726-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Большинство россиян, которые на майские праздники отправятся в поездку, намерены побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого одним из онлайн-сервисов для планирования путешествий.

Россияне уже приобрели авиабилеты с вылетом в начале мая в столицу — оформлено 25% заказов, город на Неве собираются посетить 12,2% граждан, а курорт у Чёрного моря — 7,1%. Кроме того, в списке предпочтений — Симферополь (5%) и Калининград (4%).

На поезде, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, россияне отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, передаёт RT.

Впрочем, заранее покупать билеты решили не все. По крайней мере, часть граждан всё ещё выбирают, куда податься. 77% опрошенных признались, что намерены искать горящие предложения, если не удастся оформить бронь заранее.

В целом на путешествия настроены 85% участников опроса, а остальные планируют майские праздники провести дома. В опросе приняли участие 3060 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае курортный сезон решили открыть раньше обычного — уже 1 мая.