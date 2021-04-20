Коронавирус за сутки выявили более чем у 8,2 тысячи россиян

За последние сутки в России выявлен 8271 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
Как следует из обнародованных данных, 12,2% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Сейчас под наблюдением врачей находятся 267 546 пациентов.
Общее количество заражённых за всё время с начала ведения официальной статистики составило 4 727 125 человек.
За сутки также зафиксировано 399 летальных исходов. В общей сложности за время пандемии погибших уже 106 706.
При этом ещё 9644 человека смогли преодолеть болезнь. Таким образом, всего исцелившихся в России уже 4 352 873.
Вместе с тем в стране продолжается вакцинация населения. 16 апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России «значительно больше» восьми миллионов человек сделали прививку.