Коронавирус за сутки выявили более чем у 8,2 тысячи россиян

https://static.news.ru/photo/74444748-a27d-11eb-9f79-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За последние сутки в России выявлен 8271 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Как следует из обнародованных данных, 12,2% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Сейчас под наблюдением врачей находятся 267 546 пациентов.

Общее количество заражённых за всё время с начала ведения официальной статистики составило 4 727 125 человек.

За сутки также зафиксировано 399 летальных исходов. В общей сложности за время пандемии погибших уже 106 706.

При этом ещё 9644 человека смогли преодолеть болезнь. Таким образом, всего исцелившихся в России уже 4 352 873.

Вместе с тем в стране продолжается вакцинация населения. 16 апреля зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России «значительно больше» восьми миллионов человек сделали прививку.