Комков объяснил, почему выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/d2f4313c-fe6c-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Комков Фото: Сергей Комков/facebook.com

Академик, писатель Сергей Комков в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему решил выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Он полагает, что лидер страны заслуживает награды по двум причинам.

Потому что сегодня другого мирового лидера такого уровня просто нет. Если кратко, две позиции: первое — в период страшной пандемии коронавируса под руководством Владимира Владимировича Путина в 27 стран мира была направлена не просто гуманитарная помощь, но специализированная медицинская помощь. И не просто медикаменты, но и направлены были специалисты. Уж на что американцы кичатся своими достижениями, но даже туда полетели наши специалисты и медикаменты. В 27 — это только по официальным заявка, не считая того, что и другим странам была оказана посильная помощь, — пояснил Комков.

Он добавил, что по инициативе Владимира Путина в Конституцию внесли понятие Бога, что позитивно восприняли верующие России и зарубежья. По словам Комкова, это означает возвращение к нравственным и духовным понятиям

Причём и именно то, что не какая-то конкретная религиозная конфессия обозначена, а вообще понятие Бога внесено в Конституцию. И это сразу приподнимает на более высокий уровень всю духовную сферу нашего общества. Это восприняли с огромным воодушевлением представители всех религиозных конфессий не только у нас в России, но и во всём мире. Такой шаг был оценён фактически всеми верующими людьми. И он означает, что такого рода лидер вполне заслуживает Нобелевскую премии мира. Поскольку человек, думающий о божественном, о благе, — а божественность всегда связана с миролюбием, — именно такой человек полностью соответствует параметрам, прописанным в уставе Нобелевского комитета мира, — заключил писатель.

Ранее писатель Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам литератора, он направил заявку на номинацию лидера в Осло 10 сентября 2020-го года.