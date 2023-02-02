Командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском Командир подразделения ЧВК «Вагнер»: Благодатное под нашим контролем, идем дальше, чего бы нам это не стоило

Фото: МО РФ

Командир подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском (украинское название — Бахмут), пишет Telegram-канал WarGonzo. По его словам, российские бойцы продолжают продвижение вперед.

Благодатное под нашим контролем, идем дальше, чего бы нам это не стоило, — заявил он.

Также он сообщил, что ВСУ при отходе от села Благодатного используют танки для обстрела российских подразделений. Однако, заявил командир, обстановка там спокойная, бойцы ЧВК закрепились и продолжают продвигаться дальше, на запад к Артемовску.

Сейчас вокруг Соледара контролируется силами ЧВК «Вагнер». ВСУ отодвинуты от Благодатного на три-четыре километра, где сейчас идут бои.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику удерживать населенный пункт. Бойцы ЧВК назвали ожесточенным сопротивление на этой местности, отметив, что выбить украинские войска получилось благодаря военной хитрости.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины выбирают, какой город сдать: Артемовск или Часов Яр. Он заявил, что Киев может перебросить силы из одного населенного пункта в другой для удержания позиций.