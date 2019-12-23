https://static.news.ru/photo/5f352ccc-2593-11ea-b1f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: 06.мвд.рф

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл совещание с руководящим составом МВД по Республике Ингушетия, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

По информации пресс-службы ведомства, глава МВД поставил задачи по совершенствованию мер борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля за миграционным процессом и противодействия преступности.

Владимир Колокольцев побеседовал с сотрудниками дежурной части ОМВД России по городу Карабулак, участковыми уполномоченными полиции, следователями и пожелал им успехов в работе, — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, Колокольцев пожелал уюта и семейного тепла полицейским-новосёлам. Свою речь он произнёс во время торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового жилого дома в городе Орле.