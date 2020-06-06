Коэффициенты распространения COVID-19 в России и Москве вновь снизились

https://static.news.ru/photo/255b54c0-a7cc-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России продолжил тенденцию к снижению и опустился на 0,01 пункта. 6 июня он составил 0,97. В Москве этот показатель за сутки снизился ещё больше — на 0,02 пункта, он зафиксирован на уровне 0,81.

О снижении условной единицы измерения прироста заболевших сообщает ТАСС. Агентство делает подсчёты на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

При этом сейчас коэффициент меньше 1 в трёх из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Кроме Москвы это Дагестан (0,98) и Калужская область (0,97). Ещё в трёх регионах показатель равен 1 — это Санкт-Петербург, Тульская и Ростовская области.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен или меньше 1, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России было сделано 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число проведённых исследований с начала пандемии — более 12,3 млн.