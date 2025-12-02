«Каждый сотый»: названо количество зараженных ВИЧ россиян

В России зарегистрировано свыше 1,25 миллиона человек с диагностированной ВИЧ-инфекцией, сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, которые передает ТАСС, данный показатель составляет более 1% от взрослого населения страны.

Живых (заболевших ВИЧ в России. — NEWS.ru) сейчас порядка 1 миллиона 250 тысяч — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ. То есть каждый сотый заражен вирусом. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40-45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом, — сказано в сообщении.

Особую тревогу вызывает ситуация среди мужчин возрастной категории 40-45 лет, добавил Покровский. В этой группе уровень инфицированности достигает четырех процентов, отметил он.

Ранее профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал NEWS.ru, что рост числа ВИЧ-инфицированных в России обусловлен отказом части населения от лечения. По его словам, чаще всего заболеванию подвержены люди старшего возраста.