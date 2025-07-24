Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика

В ночь на 24 июля Вооруженные силы России пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 20:40 МСК 23 июля до 01:40 МСК 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря и семь — над территорией Краснодарского края», — сообщили в оборонном ведомстве.