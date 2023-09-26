Как раньше уже никогда не будет: насколько еще подорожают автомобили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили всегда стоили дорого — для многих людей машина является второй по значимости покупкой в жизни. Ведь дороже автомобиля как правило только квартира.

Согласно прогнозам дилеров, цены на автомобили осенью 2023 года продолжат свой рост. Как рассказал РИА Новости вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов, в декабре этого года машины в среднем будут стоить на треть больше, чем они стоили в январе. «До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — пояснил Вячеслав Жигалов.

Автомобили дорожали всегда

2023 год — это не какой-то особенной год, когда цены вдруг стали расти. Например, в 2000 году цена выросла на 7%, в 2021-м — на 18%, а в 2022-м — на 20%.

А знаете, сколько стоила Lada Granta, когда она появилась в продаже в 2011 году? За нее просили... 219 000 руб. Правда, уже к концу того года цена увеличилась на 10 000, потом еще и еще. Сейчас самая дешевая «Гранта», согласно прайс-листу, стоит 699 900 руб. Причем NEWS.ru уже не раз убеждался, что купить такую машину у дилеров нереально. А «живые» «Гранты» обойдутся примерно в 900 тысяч.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada Granta

Так что автомобили дорожали всегда. И они будут дорожать в будущем, можете в этом не сомневаться. Другой вопрос — а стоят ли нынешние автомобили, которые нам предлагают дилеры, своих денег?

Опасный рост

Еще в начале июля средневзвешенные цены на новые автомобили установили рекорд — 2,68 млн руб. С того момента стоимость машин выросла еще на 5–10%. В августе стали дорожать даже «Лады», которые выпускаются у нас и, по идее, меньше остальных зависят от курса рубля. Но в прошлом месяце трехдверная Niva Legend в топовых версиях подорожала на 30–40 тыс. руб. (плюс 3,2–4,2%), Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) выросла в цене на 50–65 тыс. руб. (плюс 4,2–5,3%), а обновленная Vesta прибавила 20 тыс. руб. (плюс 1,3–1,4%). А подорожание собираемого в столице «Москвича 3» составило 10–11%, или плюс 228 тыс. руб. И теперь базовая версия «Стандарт» с 1,5-литровым турбодвигателем и механической КП оценивается в 2 220 000 руб.

То есть если вы захотите купить автомобиль не отечественного производства, то нужно быть готовым отдать сумму примерно в 3 млн руб. Три миллиона за автомобиль китайского производства (а других сейчас и нет), причем не самый большой и далеко не премиальный. Не многовато ли?

Конечно, многовато! И дилеры прекрасно понимают, что нынешний рост спроса на автомобили связан во многом с возникшей паникой среди покупателей, которые решили побыстрее избавиться от обесценивающихся рублей (напомню, что в январе 1 евро стоил 73–75 руб., а сейчас он выше 100 руб.). Но подобная ситуация плохая для автобизнеса, который всегда играет вдолгую. И рост продаж может скоро закончиться серьезным провалом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Войны не будет

Причин для возможного кризиса много. И главная заключается в том, что среднестатистический житель России просто не может купить новую машину. Ни за наличные, ни в кредит.

В РОАД сосчитали, сколько сейчас покупатель должен копить на машину. Например, 10 лет назад среднестатистический автомобиль в России стоил 906 900 руб., а зарплата в стране была 32 495 руб. То есть один автомобиль обходился примерно в 27 зарплат. Сейчас же для покупки машины требуется копить уже 38 месяцев!

И может показаться, что если будет кризис продаж, то по законам жанра цены пойдут вниз. Но нет. Ведь китайские компании, которые продают у нас машины, не готовы торговать себе в убыток, чтобы поддержать спрос и завоевать большую долю рынка. Не будет спроса на машины — они просто будут завозить меньше моделей, и все. Надеяться на рыночные войны, которые так любят покупатели, не стоит.

Покупатели ушли на вторичный рынок

Легко сказать сейчас — новые автомобили не стоят тех денег, которые за них просят. Но что делать после этих слов? Не покупать новые машины? Это выход, и многие именно так и поступают. И, возможно, правильно делают. Ведь если в 2019 году, по данным «Автостата», в России на одну новую машину приходилось 3,4 подержанных, то в 2023 году этот показатель составил уже 6,3.

Возможно, когда мне придется менять машину, то я тоже не буду брать новую — уж слишком дорого. Но смогу ли я найти то, что меня устроит на вторичке, — большой вопрос. Ведь вторичный рынок в России все еще дикий, никто не дает никаких гарантий, а скрутить пробег считается нормой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если брать среди новых, то что?

Подбирая себе новую модель, очень вас прошу — смотрите на то, как долго та или иная компания присутствует на нашем рынке. Покупать что-то у новичков слишком опасно. Ведь сейчас многие китайские компании просто пробуют себя на нашем рынке. Получится — хорошо, останемся. Не получится — уйдем и даже никаких убытков не будет.

Но они-то уйдут, а мы со своими машинами останемся здесь. И где тогда искать запчасти? Купить их можно будет, но сроки ожидания — особенно для редких моделей — могут быть очень большими.

А еще, выбирая автомобиль, не ведитесь на красивые большие экраны, которые сейчас есть почти в каждом китайском автомобиле. Опыт показывает, что пользоваться ими не всегда удобно. Лучше обращайте внимание на шумоизоляцию, комфорт подвески и другие важные для автомобиля характеристики.

И третий совет: если вы давно хотели купить новую машину, но все чего-то ждали, то покупайте сейчас. Дешевле автомобили точно не будут. А рассчитывать на то, что ушедшие из России Renault, Nissan, Volkswagen и прочие вернутся (и все будет как раньше), уже бессмысленно. Не вернутся.

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