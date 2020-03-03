https://static.news.ru/photo/f29a9b28-5ce8-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpgВстреча главы Чечни Рамзана Кадырова с президентом Палестины Махмудом Аль-ХабашемФото: Страница Рамзана Кадырова в социальной сети
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «сделка века» президента США Дональда Трампа «преступление против всего мусульманского мира». Он также добавил, что предложение американского лидера нарушает нормы международного права.
Такое заявление глава Чечни сделал во время визита в республику советника президента Палестины, Верховного судьи Махмуда Аль-Хабаша.
В ходе встречи я осудил так называемую «Сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира. Мы с Махмудом Аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран. При этом, отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке, — сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также лидеры обсудили строительство мечети «Чечня» в Палестине и религиозный туризм.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров положительно оценил поправки к Конституции РФ. Он сообщил, что каждая из поправок несёт важное значение в разных направлениях, в том числе и в духовном развитии народов РФ.