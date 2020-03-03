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В Санкт-Петербурге нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом, но 811 человек находятся под наблюдением. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Медицинское наблюдение ведётся за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами Китайской Народной Республики, — говорится в сообщении. Отмечается, что в инфекционную больницу им. Боткина с 24 января госпитализированы...