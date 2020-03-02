https://static.news.ru/photo/cb1bde2c-5cac-11ea-8e84-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.

Путин внёс поправки к Конституции страны. Каждая из них имеет важное значение для дальнейшей консолидации общества, сохранения и развития духовности народов России, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, эти поправки создаю создают благоприятные условия для верующих. Кроме того, они остановят зарубежную пропаганду, которая направлена против семейных ценностей.

Как писал NEWS.ru, Путин внёс в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, среди них — недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ, недопущение умаления подвига народа в Великой Отечественной войне, а также поправка о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины. Поправки Путина изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству.