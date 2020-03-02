https://static.news.ru/photo/58bce518-5c95-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: eter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, это произошло в последний день принятия поправок в Основной закон и «в первый день Великого Поста». Сам Толстой выразил радость в связи с появлением такой поправки.

Я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства! — заявил он.

Кроме этой поправки, Путин внёс ряд других новых предложений. По словам Толстого, они изложены на 24 страницах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.