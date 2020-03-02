Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внёс поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.
Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, это произошло в последний день принятия поправок в Основной закон и «в первый день Великого Поста». Сам Толстой выразил радость в связи с появлением такой поправки.
Я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства! — заявил он.
Кроме этой поправки, Путин внёс ряд других новых предложений. По словам Толстого, они изложены на 24 страницах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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