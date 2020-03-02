https://static.news.ru/photo/47a04fec-5c9d-11ea-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Президент России Владимир Путин внёс в законопроект об изменениях в Конституцию поправку о недопущении умаления подвига народа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, — говорится в поправке российского лидера.

NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин также считает, что в Основном законе необходимо прописать защиту правдивой информации о Второй мировой войне. По его словам, в настоящий момент предпринимаются попытки «украсть» победу в ней у России. Путин подчеркнул, что нужно «аккуратно» отразить в Основном законе позицию РФ.

Поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поступили в Госдуму в понедельник 2 марта. Они изложены на 24 страницах. Их направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству.