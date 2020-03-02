https://static.news.ru/photo/e77fd448-5c9c-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, среди них — недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются, — цитирует «Интерфакс» Володина.

Таким образом, по словам спикера, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

Как писал NEWS.ru, поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Вячеслав Володин отметил, что президентские поправки, о которых ранее говорил сам глава государства Владимир Путин, изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Председатель Госдумы подчеркнул, что 2 марта — последний день приёма поправок ко второму чтению.