Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России Кадыров: ислам — неотъемлемая часть России, являющейся примером правового государства

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Ислам является неотъемлемой частью России. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил уникальную ситуацию в стране, где вместе с другими религиозными конфессиями живут почти 15 млн мусульман. Заявление чеченского лидера было приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Кадыров также отметил, что Россия является примером настоящего правового государства.

Сегодня ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию — редким примером настоящего правового государства, — написал Кадыров.

Он также добавил, что благодаря политике президента России Владимира Путина права каждого мусульманина «строго оберегаются и защищаются на всех уровнях».

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят. По его словам, глава католической церкви не знаком с принципами ислама. По словам лидера Чечни, чеченцы не начинают бой, пока не предложат мир, поскольку следуют примеру пророка Мухаммада.

Папа римский Франциск ранее заявил, что наибольшую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, которые были воспитаны вне русской традиции.