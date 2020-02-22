https://static.news.ru/photo/d8facf96-5543-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство поддержало законопроект, который предлагает внести изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые помогут избежать необоснованного возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» одобрить и внести его в Госдуму, — сказано в сообщении.

Суть проекта закона заключается в том, что его предлагается дополнить нормой, которая помешает открывать уголовные дела о сбыте наркотиков, если нет данных об их виде, массе. Кроме того дело нельзя будет возбудить в случае неполной информации и доказательств, точно указывающих на факт передачи запрещённых веществ другим лицам.

Как писал NEWS.ru, на территории России за последнее время выросло количество людей, которые эпизодически употребляют запрещённые вещества и считают, что полностью контролируют своё пристрастие к наркотикам. Данные сведения стали известны после обнародования результатов исследования Института социологии РАН.