Российское правительство поддержало законопроект, который предлагает внести изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые помогут избежать необоснованного возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков. Об этом
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» одобрить и внести его в Госдуму, — сказано в сообщении.
Суть проекта закона заключается в том, что его предлагается дополнить нормой, которая помешает открывать уголовные дела о сбыте наркотиков, если нет данных об их виде, массе. Кроме того дело нельзя будет возбудить в случае неполной информации и доказательств, точно указывающих на факт передачи запрещённых веществ другим лицам.
Как писал NEWS.ru, на территории России за последнее время выросло количество людей, которые эпизодически употребляют запрещённые вещества и считают, что полностью контролируют своё пристрастие к наркотикам. Данные сведения стали известны после обнародования результатов исследования Института социологии РАН.
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