https://static.news.ru/photo/ed53e5e8-5216-11ea-90aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

На территории России за последнее время выросло количество людей, которые «эпизодически» употребляют запрещённые вещества и считают, что полностью контролируют своё пристрастие к наркотикам. Данные сведения стали известны после обнародования результатов исследования Института социологии РАН.

Как отмечают специалисты, «эпизодическая» наркомания в будущем может перерасти в серьёзную общественную проблему. Дело в том, что в настоящее время люди, которые уверены в собственном контроле над своим «увлечением», через 10-15 лет могут стать по-настоящему зависимыми от психотропных веществ.

Исследование проводилось учёными в течение пяти лет. За это время специалисты опросили более десяти тысяч граждан РФ. В их числе были взрослые, школьники, студенты и не только. Также в опросе принимали участие граждане, у которых наркотическая зависимость была подтверждена в реабилитационных центрах.

Как выяснилось в результате исследования, в России становится всё больше людей, употребляющих вещества не регулярно. Однако, говорят учёные, стоит помнить, что эти граждане не только нарушают закон, но и постепенно ведут собственный организм к настоящей зависимости.

Дело в том, что примерно восемь из десяти людей с тяжелой зависимостью начали свою наркокарьеру с так называемых легких препаратов, — приводят «Известия» слова заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александра Берёзкина.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние десять лет в России стало меньше людей, подверженных наркомании. Об этом сказано в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, разработанной МВД России.