Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий

https://static.news.ru/photo/f14e0bec-9825-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российское правительство утвердило порядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19. Постановление подписано и.о. главы правительства и первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Правила определяют порядок согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, — сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Чтобы получить согласования главы регионов будут направлять в Минэкономразвития проект решения. Согласовывает решение при этом оперштаб.

Решения о согласовании принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания, — говорится в документе.

Кроме того, сообщается, что в проекте решения должна быть представлена информация о территории, на которой вводятся ограничения, список организаций, работу которых нужно приостановить и ИП, не вошедших в перечень пострадавших отраслей. Указывается также временной период, на который будут введены ограничения.

После этого Минэкономразвития в срок до трёх суток должно направить в кабмин мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта.

Как писал NEWS.ru, ранее Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ.