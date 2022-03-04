Издание The Village закрыло офис в России

Редакция The Village объявила о закрытии своего офиса на территории России, написали её представители в Telegram-канале. Сейчас коллектив издания работает из Варшавы.

Российский офис The Village закрывается, — говорится в заявлении.

2 марта сайт издания The Village был заблокирован по решению Роскомнадзора в связи с «публикациями журналистами недостоверной информации по теме спецоперации России» по денацификации на Украине. Он был внесён в список сайтов, распространяющих запрещённую в РФ информацию.

4 марта Госдума одобрила законопроект о наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ. Согласно нормативному акту, за публикацию фейков предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей или наказание до трёх лет лишения свободы.

Если недостоверные данные распространяются с использованием служебного положения или группой лиц с применением искусственно созданных доказательств, предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет тюрьмы. Если фейки привели к тяжким последствиям, то такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры.

Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной военной операции России на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.