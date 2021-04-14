Истребители Су-35 впервые сопроводят ракетоносец Ту-160 на параде Победы

https://static.news.ru/photo/2bb32e1a-9d21-11eb-a484-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-35С впервые сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации на параде Победы в Москве. Об этом журналистам рассказал начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин.

Пролёт над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолёта Ту-160 в сопровождении четвёрки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», — приводит ТАСС слова Ивашкина.

Он добавил, что лётчики готовы к выполнению задач в любую погоду. При этом, по словам командира 2367-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по лётной подготовке Сергея Осяйкина, прогрев атмосферы создаёт болтанку, которая усложняет пилотирование.

Как сообщал NEWS.ru, гостей из зарубежных стран не станут приглашать на празднование 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, парад Победы в Москве пройдёт без участия официальных иностранных делегаций.