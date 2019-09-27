Представитель российской ракетно-космической области рассказал, кому глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил занять пост его заместителя.
По информации источника, к своим обязанностям в должности заместителя генерального директора госкорпорации с 1 октября приступит экс-заместитель мэра Москвы Юрий Росляк. На благо столицы Росляк трудился с 2003 по 2010 годы — при Юрие Лужкове, передаёт
Официально Роскосмос вероятное назначение пока не комментирует.
Как писал News.ru ранее, экс-лидер ДНР Дмитрий Трапезников возглавил администрацию столицы Калмыкии.