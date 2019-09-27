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Столичные аэропорты отчитались о готовности к работе в осенне-зимний период. Все технические службы ориентированы на обслуживание воздушных судов и пассажиров в условиях холодов и снега.

Так, во Внуково в очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Она уже прошла необходимый технический осмотр и переоснащение, передаёт РИА Новости. В необходимом объёме...