Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Представитель российской ракетно-космической области рассказал, кому глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил занять пост его заместителя.

По информации источника, к своим обязанностям в должности заместителя генерального директора госкорпорации с 1 октября приступит экс-заместитель мэра Москвы Юрий Росляк. На благо столицы Росляк трудился с 2003 по 2010 годы — при Юрие Лужкове, передаёт ТАСС.

Официально Роскосмос вероятное назначение пока не комментирует.

Как писал News.ru ранее, экс-лидер ДНР Дмитрий Трапезников возглавил администрацию столицы Калмыкии.

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