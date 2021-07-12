Иностранным студентам упростят пребывание в России

Иностранным студента упростят пребывание в России. Для этого МВД создаст особый правовой режим: разрешение на временное проживание в целях получения образования. Благодаря этому режиму можно будет не сниматься с учёта при выезде из России на каникулы. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в России и будет распространяться на иностранцев, учащихся очно в российских образовательных и научных организациях с государственной аккредитацией.

В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время иностранные студенты получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.

В случае принятия документа студенты-иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). В результате он может быть поставлен на учёт как по месту жительства, так и по месту пребывания. Для упрощения условий иностранным учащимся разрешат не сниматься с учёта по месту пребывания при выезде из РФ в период обучения.

По мысли авторов инициативы, вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку на территориальные органы МВД, образовательные и научные организации.

Иностранцам с РВПО предлагается выдавать визу временно проживающего лица.

Ранее сообщалось, что свыше 656 тысяч иностранцев получат российское гражданство в 2021 году.