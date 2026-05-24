24 мая 2026 в 08:57

Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, подвергшегося ночью 22 мая атаке дронами ВСУ Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Иностранные журналисты выехали в Старобельск на место теракта, устроенного Вооруженными силами Украины в Луганской Народной Республике, сообщает RT. По его информации, корреспонденты отправились из Москвы на предоставленном им автобусе.

На кадрах видно около двух десятков журналистов. На видео слышится иностранная речь.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что многие журналисты готовы посетить место удара ВСУ в Старобельске. По ее словам, интерес к поездке проявили представители СМИ со всего мира. При этом канал CNN и издание BBC отказались посещать Старобельск. Она высмеяла поведение иностранных СМИ заставкой из юмористического киножурнала «Ералаш».

Накануне, 23 мая, Захарова объявила об организации посещения места трагедии для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов. Представитель МИД назвала откровенной ложью выступление постпреда Латвии Саниты Павлюты-Десландес, которая, по ее словам, потеряла достоинство, заявляя в Совете Безопасности ООН, что удара ВСУ по колледжу якобы не было.

