Гражданин Китая Ван Юньбинь, заражённый коронавирусом, извинился перед россиянами. Мужчина записал видеобращение. Он рассказал, что во время поездки в Россию у него не было симптомов болезни, которые напоминают простуду.
Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы, — заявил Ван Юньбинь.
Как
Мужчина намерен пожертвовать свою кровь после выздоровления, поскольку в ней могут образоваться антитела от вируса. Он подчеркнул, что для него это «хорошая возможность отплатить России».
Ранее NEWS.ru писал, что на территории России были выявлены два случая заражения коронавирусом. Они зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пострадавших — жители Китая.
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