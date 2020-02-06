https://static.news.ru/photo/81a9bf14-4908-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Информагентство

Гражданин Китая Ван Юньбинь, заражённый коронавирусом, извинился перед россиянами. Мужчина записал видеобращение. Он рассказал, что во время поездки в Россию у него не было симптомов болезни, которые напоминают простуду.

Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы, — заявил Ван Юньбинь.

Как передаёт ТАСС, мужчина не заразил вирусом жену и дочь, а также никого из россиян. Он назвал это везением. Ван Юньбин поблагодарил врачей, руководство больницы, Минздрав Читы, правительство и народ России.

Мужчина намерен пожертвовать свою кровь после выздоровления, поскольку в ней могут образоваться антитела от вируса. Он подчеркнул, что для него это «хорошая возможность отплатить России».

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России были выявлены два случая заражения коронавирусом. Они зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пострадавших — жители Китая.