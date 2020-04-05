Иисус Воробьёв рассказал, как его задерживали во время прогулки с собакой

https://static.news.ru/photo/2844ba9a-76d1-11ea-9b51-fa163e074e61_660.jpg Иисус Воробьёв (слева) Фото: facebook.com/vorobyev.denis

Житель Москвы Иисус Воробьёв рассказал о том, как его задержали полицейские во время прогулки с собакой у Патриарших прудов.

Пошёл я гулять на Патриарший пруд с собакой — 100 метров от моего дома. Ко мне подходят два милиционера, говорят, этот парк закрытый. Я им говорю — а почему закрытый? Вон, у вас там стройка идёт, люди ходят и никаких проблем нет. Они меня схватили за руки, говорю, дайте собаку домой отведу. Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили меня в свой автобус. А собака бегает, гавкает... — сообщил задержанный телеканалу «Дождь».

Иисус Воробьёв отметил, что его отвезли в ОВД по Пресненскому району г. Москвы и там сообщили, что ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Меня повезли в ОВД «Пресня» вели себя просто как фашисты, в кино показывают, когда они отбирают детей или что-то. Вот они также отобрали у меня собаку, закрутили руки, то есть абсолютно по-фашистски. И сейчас мне рассказывают, что я им нагрубил, ну и говорят, что меня на 15 суток хотят оформить, — процитировали задержанного на телеканале.

Телеканал РЕН ТВ сообщает , что ситуация была несколько иная. Полицейские остановили мужчину и объяснили ему запрет на прогулку, в ответ Иисус Воробьёв начал угрожать сотрудникам полиции.

Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями, — привели слова задержанного на телеканале.

Как писал NEWS.ru ранее, глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин объяснил задержание мужчины, выгуливавшего собаку, невыполнением требований сотрудников полиции. Он отметил, что задержанный вступил в словесную перепалку с полицейскими и отказывался называть свои данные.