«Хватит 30 минут»: на Западе обеспокоены ракетным комплексом «Авангард» Mirror: Запад не способен противостоять ракетному комплексу «Авангард»

Фото: МО РФ

Россия «насмехалась» над Западом, когда завершала переоснащение полка Ясненского соединения в Оренбургской области самым смертоносным гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард» с ядерным зарядом «Метеорит», пишет газета Mirror. Как отмечает издание, миру следует внимательнее отнестись к этому оружию, поскольку оно не имеет аналогов в мире.

Ракетный комплекс «Авангард» достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его, — говорится в статье.

Министерство обороны России в ноябре опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжались несколько часов.

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что целями российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» станут стратегические объекты вероятного противника от шахт для МБР до целых городов, в том числе в США. По его словам, «Авангард» способен нести термоядерную боевую часть. Он не исключил, что в эпицентре взрыва «все превратится в расплавленное стекло».