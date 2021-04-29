Губернатор Приморья предложил ввести сбор с отдыхающих за рубежом россиян

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Ввести «выездной сбор» для туристов, отправляющихся на отдых за рубеж, предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе презентации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает РБК.

Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны, — заявил Кожемяко.

Приморский губернатор уже выступал с подобным предложением 20 апреля на заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту. Об этом рассказал источник РБК. По словам собеседника издания, использовать полученные средства предполагается для реализации нового нацпроекта по туризму. Это предложение внесено в список мер по поддержке туризма, которые рекомендуется рассмотреть правительству.

Представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернушенко сообщила, что инициатива о введении «выездного сбора» правительством в настоящее время не рассматривается. При этом сам чиновник на презентации нацпроекта упоминал, что РФ находится на шестом месте в мире по выездному туризму. Ежегодно россияне тратят в турпоездках за границей около $36 млрд, и такой вид отдыха до последнего времени продвигался особенно активно. Новый нацпроект предусматривает увеличение количества внутренних поездок по РФ к 2030 году в 2,2 раза — с 65 до 140 млн.

В Ростуризме также сообщили о том, что предложение о введении «выездного сбора» не рассматривается.

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о том, что туристический поток в России может вернуться на допандемийный уровень в течение года. Вернуться к показателям 2019 года в 65 млн поездок по России, по словам вице-премьера, является главной задачей кабмина в этой сфере.