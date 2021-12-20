Губернатор Калининграда рассказал о «зачастивших» самолётах НАТО

В последнее время заметно увеличилась частота появлений самолётов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что российские самолёты также летают у границ НАТО и это «приятно».

Минобороны РФ регулярно сообщает о появлении самолётов-разведчиков стран НАТО близ российских границ. Российские истребители регулярно поднимаются в воздух для сопровождения самолётов Альянса.

Алиханов подтвердил , что частота появления натовских самолётов увеличилась, однако никакой полезной информации при этом, по мнению губернатора, альянс не получил.

Насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, чего не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными, — сказал глава Калининградской области.

Он подчеркнул, что не отстают от оппонентов и российские летающие машины..

Наши лётчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, всё хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже всё в порядке, — отметил Алиханов.

Ранее сообщалось, что три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии.